Збірна України уп'яте в історії відібралася на молодіжний ЧС з футболу: як це стало можливим

Збірна України з футболу стане учасником молодіжного чемпіонату світу 2025 року (U-20).

"Синьо-жовті" здобули путівку на планетарну першість завдяки своїм успішним виступам на Євро-2024 (U-19). Команда Дмитра Михайленка у заключному турі групового етапу здобула вольову перемогу над Італією (3:2). Українці з 5 очками посіли друге місце групи A та вийшли до півфіналу.

Євро-2024 (U-19) також є відбором від УЄФА до ЧС-2025 (U-20). Право зіграти на Мундіалі отримають п'ять найкращих збірних чемпіонату Європи – всі півфіналісти та переможець матчу між командами, які посіли треті місця у своїх групах.

Таким чином, українська збірна як півфіналіст континентальної першості кваліфікувалася на ЧС-2025 (U-20), який відбудеться у Чилі. Точні дати проведення турніру стануть відомі пізніше.

Огляд матчу Україна U-19 – Італія U-19

"Синьо-жовті" уп'яте в історії відібралися на молодіжний ЧС з футболу. На чотирьох попередніх турнірах збірна України незмінно виходила до плейоф: тричі зупинялася в 1/8 фіналу (2001, 2005, 2015), а 2019 року стала переможцем турніру.

Зазначимо, що суперник українців у півфіналі Євро-2024 (U-19) визначиться у понеділок, 22 липня. Це буде переможець групи B – Франція (6 очок) або Іспанія (4 бали), які зійдуться в очному поєдинку.

Збірна України U-19 ушосте бере участь у чемпіонаті Європи. У цій віковій категорії "синьо-жовті" вчетверте змогли подолати груповий етап Євро, а найкращим результатом є перемога на турнірі 2009 року.

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