Збірна України в Лізі націй-2024/25: розклади для "синьо-жовтих" перед останнім туром

У суботу, 16 листопада, збірна України зіграла внічию з Грузією (1:1) в матчі 5-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25. Цей результат не дозволив "синьо-жовтим" піднятися з останнього місця у у квартеті B1.

Перед заключним туром команда Сергія Реброва має 5 очок, остаточно втративши шанси посісти перше місце у групі та напряму вийти до Дивізіону А.

Водночас українці збергіають шанси поборотися за другу сходинку та потрапити до плейоф за право підвищитися в класі.

Розібрали усі можливі сценарії для нашої команди перед останнім туром групового етапу.

Турнірне становище у групі збірної України перед останнім туром

1. Чехія – 8 очок, 7:7 (різниця м'ячів)

2. Грузія – 7 очок, 6:4

3. Албанія – 7 очок, 3:4

4. Україна – 5 очок, 6:7

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Можливі сценарії для збірної України

В останньому турі підопічні Реброва у Тирані зіграють проти Албанії, а Чехія прийме Грузію. Обидва матчі відбудуться у вівторок, 19 листопада, та розпочнуться о 21:45 за київським часом.

Сценарій 1: Україна переможе Албанію, а Чехія не програє Грузії

За такого розвитку подій "синьо-жовті" фінішують на другому місці та позмагаються у плейоф за вихід до Дивізіону А.

Нашу команду влаштує навіть нічия в матчі Чехія – Грузія, оскільки за однакової кількості очок українці матимуть перевагу над грузинами в особистих зустрічах.

Сценарій 2: Україна переможе Албанію, а Грузія обіграє Чехію

За таких розкладів збірна України посяде третє місце у своїй групі, так як за рівності очок з чехами наша команда поступатиметься їм через результати очних поєдинків.

Володар третьої позиції зіграє стикові матчі за збереження прописки у Дивізіоні B з командою, яка фінішує на другій сходинці в одній з груп Ліги С;

Сценарій 3: Україна не зможе перемогти Албанію

Якщо команда Реброва зіграє внічию або поступиться албанцям, то залишиться на останньому місці групи та вилетить до Дивізіону С.

У такому разі паралельна зустріч між чехами та грузинами не матиме для української збірної жодного турнірного значення.

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