Збірна України в напруженій боротьбі поступилася Бразилії у півфіналі ЧС-2024 з футзалу (відео)

Збірна України з футзалу зазнала поразки від національної команди Бразилії в півфіналі чемпіонату світу-2024 з футзалу. Матч у Ташкенті (Узбекистан) завершився з рахунком 2:3 .

На старті зустрічі суперники обмінялися влучаннями у каркас воріт. Всередині першого тайму бразильці, здавалося, відкрили рахунок, але гол було скасовано після перегляду відеоповтору (VAR) через те, що голкіпер збірної України Олександр Сухов встиг притиснути м'яч до паркету, а вже потім бразилець вибив м'яч з-під його руки і забив у порожні ворота. Тож арбітр зафіксував порушення правил.

Під завісу першого тайму капітан збірної України Петро Шотурма невдало впав у боротьбі з опонентом і отримав серйозну травму, через що був змушений залишив майданчик на ношах.

На 18-й хвилині українці відкрили рахунок у матчі з Бразилією – Ігор Чернявський з лівого флангу змістився в центр і сильно пробив точно у ближній кут. Таким чином, на перерву команди вирушили за мінімальної переваги "синьо-жовтих".

Одразу після перерви бразильці відігралися – на 21-й хвилині Дієго зробив ривок лівим флангом і прострілив, а Ростислав Семенченко зрізав м'яч у власні ворота.

А вже на 22-й хвилині підопічні Олександра Косенка пропустили вдруге – Сухов після помилки захисника парирував удар Дієго з близької відстані, але той зумів добити м'яч у порожні ворота.

На 29-й хвилині Україна зрівняла рахунок – наші футзалісти перехопили м'яч і розіграли чудову комбінацію, яку в падінні успішно завершив Ігор Корсун.

На 33-й хвилині українці створили ще один супермомент – Євгеній Жук з правого флангу влучив у ближню стійку, а на добиванні Михайло Зварич поцілив в іншу стійку.

На 36-й хвилині Бразилія забила третій м'яч – за шостий фол України арбітр призначив 10-метровий, який реалізував Дієго. Цей гол у підсумку став вирішальним.

Огляд матчу Україна – Бразилія

Буде додано незабаром.

У фіналі ЧС-2024 з футзалу Бразилія зіграє проти тріумфатора поєдинку Аргентина – Франція, який заплановано на 3 жовтня.

Фінал за участю бразильців відбудеться 6 жовтня у Ташкенті. Того ж дня Україна проведе матч за "бронзу".

Збірна України вдруге в історії та вперше за 28 років зіграла у півфіналі чемпіонату світу з футзалу. Вперше подібне трапилося на дебютному для нашої команди турнірі 1996 року, де вона посіла четверте місце.

Збірна України вшосте в історії бере участь футзальному ЧС. На Мундіалях 2004-го та 2008-го років українська збірна зупинялася у 2-му груповому раунді (топ-8), 2012-го – дійшла до чвертьфіналу, а 2016-го – вилетіла в 1/8 фіналу.

Читайте також:

Україна – Бразилія – 2:3: онлайн-відеотрансляція матчу 1/2 фіналу чемпіонату світу-2024 з футзалу

Україна – Венесуела – 9:4: онлайн-відеотрансляція матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2024 з футзалу

Нідерланди – Україна – 1:3: онлайн-відеотрансляція матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2024 з футзалу