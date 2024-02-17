Збірна України вдруге поспіль виграла командний залік чемпіонату Європи з жіночої боротьби

Українські борчині завоювали шість медалей на континентальній першості у Бухаресті.

Збірна України стала переможницею командного заліку чемпіонату Європи 2024 року у жіночій вільній боротьбі.

На континентальній першості в румунському Бухаресті наші борчині здобули шість медалей: одне "золото", три "срібла" та дві "бронзи".

Усі медалі України на Євро-2024 з жіночої боротьби

"Золото": Ірина Коляденко (до 65 кг)

"Срібло": Аліна Філіпович (до 59 кг), Тетяна Сова-Ріжко (до 68 кг), Анастасія Шустова (до 76 кг)

"Бронза": Соломія Винник (до 57 кг), Юлія Ткач-Остапчук (до 62 кг)

"Синьо-жовті" за кількістю золотих медалей поступились команді Туреччини, яка виграла три нагороди найвищого ґатунку, однак стали найкращими за набраними очками – 147. Перевага українок над другим місцем склала 5 балів.

Командний залік Євро-2024 з жіночої боротьби: топ-10

1. Україна – 147 очок

2. Туреччина – 142

3. Румунія – 101

4. Азербайджан – 83

5. Болгарія – 77

6. Молдова – 61

7. Польща – 60

8. Німеччина – 53

9. Угорщина – 39

10. Франція – 34

Для України це друга поспіль перемога у командному заліку чемпіонату Європи з жіночої боротьби та восьма загалом в історії.

На попередній континентальній першості українки також виграли шість медалей: два "золота", три "срібла" і одну "бронзу".

Додамо, що на Євро-2024 українці можуть похвалитися досягненнями і в греко-римській боротьбі, де "срібло" завоював Олександр Грушин (до 63 кг), а "бронзу" виграли Жан Беленюк (до 87 кг), Парвіз Насібов (до 72 кг) та Ярослав Фільчаков (до 82 кг).

Таким чином, сумарно на Євро-2024 з боротьби збірна України має десять нагород і посідає четверте місце в загальнокомандному медальному заліку.

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