Збірна України виборола 14 медалей юнацького ЧЄ-2022 з боксу та потрапила до топ-3 медального заліку

У Туреччині відбувся чемпіонат Європи з боксу серед юнаків та дівчат, на якому збірна України виборола 14 медалей.
Збірна України з боксу виборола 14 нагород на чемпіонаті Європи з боксу серед юнаків та дівчат.
Українські юнаки завоювали 5 золотих, 7 срібних та 2 бронзові нагороди.
Збірна України посіла друге місце у загальнокомандному заліку за кількістю медалей. Більше лише в Англії, а третє місце посіла Туреччина. Варто зазначити, що найкращим боксером нинішньої Європейської першості був визнаний український боксер Владислав Желєзнов.
У чоловічих змаганнях Англія виборола чотири золоті медалі, українці – три, а ірландці – дві. У змаганнях серед дівчат найкращими стали господарки турніру. Представниці Туреччини вибороли чотири медалі, боксерки з Англії - три та ще дві нагороди найвищого гатунку в українок. До вашої уваги повний список вітчизняних медалісток та призерів змагань:
Нагороди українців:
Юнаки
"Золото"
57 кг - Железнов Владислав
60 кг - Безуглий Іван
63 кг - Деметер Федір
"Срібло"
37-40 кг - Артеменко Сергій
54 кг - Тимчук Богдан
66 кг - Татаренко Олексій
80 кг - Козакевич Йосип-Владислав
Дівчата
"Золото"
44 кг - Семенів Христина
46 кг - Овсепян Уляна
"Срібло"
51 кг - Дудин Діана
60 кг - Мовчан Софія
70 кг - Новікова Софія
"Бронза"
38 кг - Гавриляк Ангеліна
42 кг - Лягоцька Софія
Нагадаємо, що у Римі відбувся чемпіонат Європи-2022 з водних видів спорту, на якому збірна України завершила змагання "бронзою" у синхронних стрибках із 3-метрового трампліна.
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