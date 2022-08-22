Збірна України виборола 14 медалей юнацького ЧЄ-2022 з боксу та потрапила до топ-3 медального заліку

У Туреччині відбувся чемпіонат Європи з боксу серед юнаків та дівчат, на якому збірна України виборола 14 медалей.

Збірна України з боксу виборола 14 нагород на чемпіонаті Європи з боксу серед юнаків та дівчат.

Українські юнаки завоювали 5 золотих, 7 срібних та 2 бронзові нагороди.

Збірна України посіла друге місце у загальнокомандному заліку за кількістю медалей. Більше лише в Англії, а третє місце посіла Туреччина. Варто зазначити, що найкращим боксером нинішньої Європейської першості був визнаний український боксер Владислав Желєзнов.

У чоловічих змаганнях Англія виборола чотири золоті медалі, українці – три, а ірландці – дві. У змаганнях серед дівчат найкращими стали господарки турніру. Представниці Туреччини вибороли чотири медалі, боксерки з Англії - три та ще дві нагороди найвищого гатунку в українок. До вашої уваги повний список вітчизняних медалісток та призерів змагань:

Нагороди українців:

Юнаки

"Золото"

57 кг - Железнов Владислав

60 кг - Безуглий Іван

63 кг - Деметер Федір

"Срібло"

37-40 кг - Артеменко Сергій

54 кг - Тимчук Богдан

66 кг - Татаренко Олексій

80 кг - Козакевич Йосип-Владислав

Дівчата

"Золото"

44 кг - Семенів Христина

46 кг - Овсепян Уляна

"Срібло"

51 кг - Дудин Діана

60 кг - Мовчан Софія

70 кг - Новікова Софія

"Бронза"

38 кг - Гавриляк Ангеліна

42 кг - Лягоцька Софія

Нагадаємо, що у Римі відбувся чемпіонат Європи-2022 з водних видів спорту, на якому збірна України завершила змагання "бронзою" у синхронних стрибках із 3-метрового трампліна.

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