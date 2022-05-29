Збірна України виборола "бронзу" на Кубку світу з академічного веслування

Збірна України виборола "бронзу" на Кубку світу з академічного веслування

Збірна України завоювала медаль на першому етапі Кубка світу сезону 2022, що завершився у столиці Сербії Белграді.

Перший етап Кубка світу з академічного веслування українська команда відкрила сезон "бронзою".

Нагороду принесла жіноча парна четвірка у складі Євгенії й Наталії Довгодько, Дарини Верхогляд та Анастасії Коженкової.

У фіналі "синьо-жовті" показали час 06:31.09 хвилини. Українки поступилися лише чинним олімпійським чемпіонкам з Китаю та команді Нідерландів.

Додамо, що українки були олімпійськими чемпіонками у цій дисципліні в Лондоні-2012.

Нагадаємо, що українські веслувальники вдало розпочали виступи на етапі Кубка світу в Познані. У перший день змагань українцям вдалося вибороти шість медалей: два "золота", три "срібла" та бронзову медаль.

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