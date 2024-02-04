Збірна України виборола першу медаль на чемпіонаті світу-2024 з водних видів спорту

Українки виграли "срібло" на ЧС у акробатичній програмі з артистичного плавання.

Збірна України з артистичного плавання здобула срібні нагороди на чемпіонаті світу з водних видів спорту 2024 року, який у п'ятницю, 2 лютого, стартував у катарській Досі.

Українські "русалоньки" посіли друге місце в акробатичній програмі, набравши у фіналі 243,3167 бала.

В акробатичній програмі Україну представили вісім спортсменок: Марина та Владислава Алексіїви, Марта Фєдіна, Олександра Горецька, Вероніка Гришко, Дарія Мошинська, Анастасія Шмоніна та Валерія Тищенко.

Чемпіонками світу в цій дисципліні стали китаянки – 244,1767 бала, а "бронза" дісталася команді США – 242,2300 бала.

Зазначимо, що це перша медаль України на чемпіонаті світу-2024 з водних видів спорту.

Додамо, що на цьому ЧС розігруються олімпійські ліцензії, їх отримають 5 найкращих збірних за сумою акробатичної, технічної та довільної програм.

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