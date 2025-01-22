Збірна України виборола ще один подвійний подіум у біатлоні на зимовій Універсіаді-2025

Біатлоністки Дарина Чалик і Олександра Меркушина здобули "золото" та "срібло" в масстарті.

Збірна України здобула ще дві медалі на зимовій Універсіаді-2025, яка триває в італійському Турині. У біатлонному масстарті серед жінок Дарина Чалик виграла "золото", а Олександра Меркушина стала срібною призеркою.

Незважаючи на три хиби на вогневих рубежах, Чалик фінішувала першою. Меркушина з двома неточними пострілами відстала від своєї співвітчизниці на 38,9 секунди. "Бронзу" взяла німкеня Луїза Мюллер.

Третя українка Лілія Стеблина замкнула топ-15. Вона показала найгіршу стрільбу в гонці – вісім незакритих мішеней.

Зимова Універсіада-2025. Турин, масстарт (жінки)

1. Дарина Чалик (Україна, 1+1+1+0) 41:46.6 хвилини

2. Олександра Меркушина (Україна, 1+0+0+1) +38.9

3. Луїза Мюллер (Німеччина, 0+0+2+0) +39.4

...

15. Лілія Стеблина (Україна, 1+3+1+3) +3:57.8

Для Чалик це вже третя медаль Універсіади в Турині. Раніше вона здобула дві "бронзи": в короткій індивідуальній гонці та персьюті.

Меркушина має у своєму активі дві нагороди поточної Універсіади. Раніше вона виборола "золото" в одиночній змішаній естафеті разом із Сергієм Супруном.

"Золото" та "срібло" у жіночому масстарті – вже не перший подвійний подіум для України на зимовій Універсіаді-2025. Раніше Богдан Борковський і Сергій Супрун здобули золоту та сріблу медалі відповідно у чоловічій гонці переслідування з біатлону.

Таким чином, Україна завершила біатлонні змагання Універсіади-2025 лідером медального заліку. Українські біатлоністи сумарно здобули дев'ять нагород, з яких чотири – золоті.

Загалом в активі збірної України 11 медалей на зимовій Універсіаді-2025 (4 золоті, 4 срібні та 3 бронзові). Наша студентська команда наразі посідає восьме місце у медальному заліку.

Усі медалі України на зимовій Універсіаді-2025

"Золото": Богдан Борковський (біатлон, коротка індивідуальна гонка, персьют), Олександра Меркушина та Сергій Супрун (біатлон, синглмікст), Дарина Чалик (біатлон, масстарт)

"Срібло": Марія Анійчин (фристайл, біг-ейр), Олег Бойко (фристайл, біг-ейр), Сергій Супрун (біатлон, персьют), Олександра Меркушина (біатлон, масстарт)

"Бронза": Дарина Чалик (біатлон, коротка індивідуальна гонка, персьют), Богдан Борковський (біатлон, спринт)

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