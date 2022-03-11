Збірна України виборола ще шість медалей на Паралімпійських іграх-2022

Збірна України виборола ще шість медалей на Паралімпійських іграх-2022

"Синьо-жовті" посідають друге місце в медальному заліку.

Збірна України у сьомий змагальний день на Паралімпійських іграх-2022 в Пекіні поповнила свою скарбничку новими нагородами.

Цього дня "синьо-жовті" завоювали одразу шість медалей (усі - в парабіатлоні): три золоті, дві срібні та одну бронзову.

На вищу сходинку п'єдесталу пошани піднялися Людмила Ляшенко (клас стоячи), а також Оксана Шишкова та Олександр Казік (клас з порушенням зору).

"Срібло" українській збірній принесли Віталій Лук'яненко (клас з порушенням зору), Тарас Радь (клас сидячи), а "бронзу" зумів здобути Григорій Вовчинський (клас стоячи).

Усього в активі українських паралімпійців 25 медалей після семи змагальних днів - дев'ять "золотих", десять "срібних" та шість "бронзових". Українська команда йде на другому місці в медальному заліку. Випереджає українців лише Китай - лідер медального заліку Ігор у Пекіні - 47 медалей (14-14-19).

Україна на Паралімпіаді-2022 представлена лише у двох видах спорту - парабіатлоні та лижних гонках;

Загалом на Паралімпіаді-2022 повинні виступити 20 українських параатлетів.

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