Збірна України виграла 36 медалей на чемпіонаті світу з параплавання

Збірна України виграла 36 медалей на чемпіонаті світу з параплавання

Збірна України з параплавання успішно виступила на світовій першості, яка відбулася в португальській Мадейрі.

"Синьо-жовті" зуміли виграти аж 36 нагород, серед яких 13 золотих, 10 срібних та 13 бронзових.

Із медалями чемпіонат світу завершили 14 з 23 спортсменів, які вирушили представляти Україну.

Найбільшу кількість нагород виграв український параплавець Андрій Трусов - шість медалей (чотири "золота" та дві "бронзи"). Крім того, він встановив два рекорди ЧС на дистанціях 50 м вільним стилем та 50 м батерфляєм.

У загальному медальному заліку Україна посіла п'яте місце. Вище за українців розташувалися лише Італія, США, Бразилія та Велика Британія.

ЧС-2022 з параплавання: медальний залік (топ-5)

1. Італія - 27 "золото" + 24 "срібло" + 13 "бронза" = 64 медалі

2. США - 24+9+7 = 40 медалей

3. Бразилія - 19+10+24 = 53 медалі

4. Велика Британія - 17+13+8 = 38 медалей

5. Україна - 13+10+13 = 36 медалей

Порівняно з попереднім чемпіонатом світу з параплавання, який відбувся 2019 року в Лондоні, Україна втратила одну позицію у медальному заліку. Тоді "синьо-жовті" стали четвертими, завоювавши 55 нагород.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що український гімнаст тріумфував на Кубку світового виклику у Словенії.

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