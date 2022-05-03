Збірна України виграла дев'ять медалей у перший день Дефлімпіади: хто став володарями нагород

Збірна України виграла дев'ять медалей у перший день Дефлімпіади: хто став володарями нагород

Українська команда успішно розпочала виступи на Дефлімпіаді-2021 - спортивних змаганнях для людей із порушенням слуху, що тривають у бразильському Кашіас-ду-Сулі.

Спочатку Дефлімпіада повинна була відбутися від 5 до 21 грудня 2021 року, однак через пандемію коронавірусу її перенесли на 2022 рік.

Уже в перший день змагань українська збірна зуміла завоювати дев'ять медалей у трьох видах спорту: шість золотих, дві срібні та одну бронзову.

Найбільшу кількість нагород українці вибороли в карате, де взяли три "золота" та два "срібла".

Усі медалі України в перший день Дефлімпіади

"Золото":

Єлизавета Топчанюк (велошосе, 1000 м),

Карина Янчук (карате, куміте, до 68 кг),

Олександр Махно (карате, куміте, до 84 кг),

Олександр Черняєв (карате, ката),

Ілля Султанов (плавання, 50 м, батерфляй),

Олексій Литвиненко, Ілля Султанов, Олексій Коломієць і Максим Дудник (плавання, 4х100 м, вільний стиль).

"Срібло":

Микола Пантюшин (карате, куміте, понад 84 кг),

Олександр Черняєв, Олександр Кальник і Олександр Тритяк (карате, ката, команда).

"Бронза":

Ірина Терещенко (плавання, 200 м, комплекс).

Слава Україні! 9 медалей українських дефлімпійців у перший день Дефлімпіади-2021 https://t.co/rDobq4b00c pic.twitter.com/PzMqUsKuRS — paralympic.org.ua (@ukrparalympic) May 3, 2022

Раніше ТСН Проспорт писав, що відомий український тенісист Сергій Стаховський поставив на місце іспанця Рафаеля Надаля, який назвав несправедливим відсторонення росіян від Wimbledon.

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