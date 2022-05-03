Збірна України виграла дев'ять медалей у перший день Дефлімпіади: хто став володарями нагород

Українська команда успішно розпочала виступи на Дефлімпіаді-2021 - спортивних змаганнях для людей із порушенням слуху, що тривають у бразильському Кашіас-ду-Сулі.
Спочатку Дефлімпіада повинна була відбутися від 5 до 21 грудня 2021 року, однак через пандемію коронавірусу її перенесли на 2022 рік.
Уже в перший день змагань українська збірна зуміла завоювати дев'ять медалей у трьох видах спорту: шість золотих, дві срібні та одну бронзову.
Найбільшу кількість нагород українці вибороли в карате, де взяли три "золота" та два "срібла".
Усі медалі України в перший день Дефлімпіади
"Золото":
- Єлизавета Топчанюк (велошосе, 1000 м),
- Карина Янчук (карате, куміте, до 68 кг),
- Олександр Махно (карате, куміте, до 84 кг),
- Олександр Черняєв (карате, ката),
- Ілля Султанов (плавання, 50 м, батерфляй),
- Олексій Литвиненко, Ілля Султанов, Олексій Коломієць і Максим Дудник (плавання, 4х100 м, вільний стиль).
"Срібло":
- Микола Пантюшин (карате, куміте, понад 84 кг),
- Олександр Черняєв, Олександр Кальник і Олександр Тритяк (карате, ката, команда).
"Бронза":
- Ірина Терещенко (плавання, 200 м, комплекс).
Слава Україні! 9 медалей українських дефлімпійців у перший день Дефлімпіади-2021 https://t.co/rDobq4b00c pic.twitter.com/PzMqUsKuRS— paralympic.org.ua (@ukrparalympic) May 3, 2022
Раніше ТСН Проспорт писав, що відомий український тенісист Сергій Стаховський поставив на місце іспанця Рафаеля Надаля, який назвав несправедливим відсторонення росіян від Wimbledon.
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