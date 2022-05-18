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Збірна України виграла другий поспіль матч перед важливим поєдинком зі Шотландією

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Збірна України виграла другий поспіль матч перед важливим поєдинком зі Шотландією

Фото: УАФ

У вівторок, 17 травня, збірна України провела другий контрольний спаринг в рамках підготовки до плейоф відбору на Чемпіонат світу-2022 в Катарі.

Після перемоги над "Боруссією" із Менхенгладбаха команда Олександра Петракова зустрічалася з італійським "Емполі", який наразі посідає 14-те місце в турнірній таблиці Серії А. Поєдинок завершився перемогою "синьо-жовтих" - 1:3.

Рахунок матчу відкрив на 26-й хвилині Роман Яремчук. Наприкінці першого тайму Андреа Ла Мантія зрівняв рахунок.

Але на самому старті другої половини гри команда Олександра Петракова знову вийшла вперед - відзначився Олександр Караваєв.

Ще за кілька хвилин третій гол збірної України забив Олександр Піхальонок, для якого цей м'яч став другим у другому матчі за національну команду.

Вже завтра, 18 квітня, "синьо-жовті" проведуть третій контрольний спаринг в рамках підготовки до плейоф відбору на Чемпіонат світу-2022 в Катарі. Збірна України зустрінеться з хорватським клубом "Рієка".

Збірна України позмагається за путівку на ЧС-2022

Нагадаємо, півфінал плейоф відбору на ЧС-2022 Шотландія - Україна відбудеться 1 червня. Його переможець вийде до фіналу плейоф, де 5 червня у Кардіффі зіграє за путівку на мундіаль проти Уельсу.

Жеребкування фінальної частини ЧС-2022 вже відбулося. Якщо команда Петракова зможе вибороти путівку на світову першість, то змагатиметься там у групі В з АнглієюСША та Іраном.

Мундіаль у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

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