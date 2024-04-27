Збірна України виграла перше "золото" чемпіонату Європи-2024 зі спортивної гімнастики

Збірна України здобула третю медаль на чемпіонаті Європи 2024 року зі спортивної гімнастики, який триває в італійському Ріміні. Ілля Ковтун виборов "золото" у вправах на паралельних брусах.

20-річний українець тріумфував з результатом 15,633 бала.

У боротьбі за золоту нагороду уродженець Черкас випередив кіпріота Маріоса Георгіу (14,866 бала) та швейцарця Ное Зейферта (14,833 бала), які стали срібним і бронзовим призерами відповідно.

Ще один українець Назар Чепурний посів шосте місце, отримавши оцінку 13,866 бала.

Для Ковтуна це друге поспіль "золото" на чемпіонатах Європи у вправах на паралельних брусах. 2022 року він став срібним призером у цій дисципліні.

Загалом у його активі тепер шість медалей на континентальних першостях. Крім трьох нагород ЧЄ на паралельних брусах, Ілля має дві "бронзи" в особистому багатоборстві та "бронзу" у вправах на перекладині.

Медаль Ковтуна – третя для України на Євро-2024 зі спортивної гімнастики та перша золота. Раніше Олег Верняєв здобув "срібло" у багатоборстві, а Назар Чепурний завоював "бронзу" в опорному стрибку.

Чоловічий чемпіонат Європи у Ріміні триватиме до 28 квітня. А вже від 2 до 5 травня тут же відбудеться жіноча континентальна першість зі спортивної гімнастики.

Нагадаємо, попереднє Євро-2023 зі спортивної гімнастики, де виступали чоловіки та жінки, українська збірна закінчила з чотирма нагородами (одне "золото" та три "бронзи"), посівши п'яте місце в медальному заліку.

Читайте також:

Білодід стала триразовою чемпіонкою Європи з дзюдо

Усик – Ф'юрі: де та коли дивитися бій за звання абсолютного чемпіона світу

Ястремська здійснила яскравий камбек і вийшла до третього кола турніру в Мадриді