Збірна України виграла ще дві медалі на Паралімпійських іграх-2022

Збірна України виграла ще дві медалі на Паралімпійських іграх-2022

"Синьо-жовті" продовжують перебувати серед лідерів у медальному заліку.

Збірна України продовжує поповнювати свою скарбничку з медалями на Паралімпійських іграх-2022 в Пекіні.

Так, протягом п'ятого дня змагань "синьо-жовті" виграли дві медалі - "срібло" та "бронзу". Зазначимо, що вони були здобуті в різних класах лижних гонок у спринті вільним стилем.

Оксана Шишкова, що виступає серед спортсменок з порушенням зору (гайд Андрій Марченко), виборола вже свою другу "срібну" і загалом четверту нагороду на цій Паралімпіаді. Повний комплект медалей вже зібрав у Пекіні-2022 Григорій Вовчинський (клас стоячи). До "золота" та "срібла" у біатлоні, він сьогодні додав "бронзу" в лижних гонках.

Усього в активі України 19 медалей після п'яти змагальних днів - шість "золотих", вісім "срібних" та п'ять "бронзових". З таким результатом українці ідуть на третьому місці в медальному заліку. Українських паралімпійців випередила Канада. Водночас, Україна залишається другою у заліку за кількістю медалей, здобутих на Паралімпіаді-2022. Випереджає українців лише Китай - лідер медального заліку Ігор у Пекіні.

Додамо, що найбільшу кількість нагород за день українці здобули у вівторок, 8 березня - дев'ять медалей зусиллями парабіатлоністів.

Усього медалі на Паралімпіаді-2022 виграли уже 19 країн, з них 15 вдалося здобути "золото";

Україна на Паралімпіаді-2022 представлена лише у двох видах спорту - парабіатлоні та лижних гонках;

Загалом на Паралімпіаді-2022 мають виступити 20 українських параатлетів.

Нагадаємо, Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) усунув збірні Росії та Білорусі від участі у зимових Паралімпійських Іграх у Пекіні через вторгнення до України.