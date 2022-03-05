Збірна України виграла сім медалей в перший день Паралімпіади-2022 та очолила медальний залік

Збірна України виграла сім медалей в перший день Паралімпіади-2022 та очолила медальний залік

Наша команда здобула найбільше золотих нагород.

Українці завоювали одразу сім медалей у перший змагальний день зимових Паралімпійських ігор-2022 в Пекіні.

Усі нагороди були здобуті в одній дисципліні - парабіатлон. У скарбничці гашої команди три "золота" три "срібла" та одна "бронза".

"Золото": Григорій Вовчинський (спринт, стоячи, чоловіки), Оксана Шишкова (спринт, порушення зору, жінки), Віталій Лук'яненко (спринт, порушення зору, чоловіки)

"Срібло": Тарас Радь (спринт, сидячи, чоловіки), Людмила Ляшенко (спринт, стоячи, жінки), Олександр Казік (спринт, порушення зору, чоловіки)

"Бронза": Дмитро Суярко (спринт, порушення зору, чоловіки)

Завдяки цьому Україна лідирує в медальному заліку Паралімпійських ігор у Пекіні за підсумками першого змагального дня. За кількістю золотих нагород України переважає усі команди на Паралімпіаді-2022.

Нагадаємо, Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) усунув збірні Росії та Білорусі від участі у зимових Паралімпійських Іграх у Пекіні через вторгнення до України.

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