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Збірна України виграла сім медалей в перший день Паралімпіади-2022 та очолила медальний залік

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Збірна України виграла сім медалей в перший день Паралімпіади-2022 та очолила медальний залік

Фото: twitter.com/Paralympics

Наша команда здобула найбільше золотих нагород.

Українці завоювали одразу сім медалей у перший змагальний день зимових Паралімпійських ігор-2022 в Пекіні.

Усі нагороди були здобуті в одній дисципліні - парабіатлон. У скарбничці гашої команди три "золота" три "срібла" та одна "бронза".

"Золото": Григорій Вовчинський (спринт, стоячи, чоловіки), Оксана Шишкова (спринт, порушення зору, жінки), Віталій Лук'яненко (спринт, порушення зору, чоловіки)

"Срібло": Тарас Радь (спринт, сидячи, чоловіки), Людмила Ляшенко (спринт, стоячи, жінки), Олександр Казік (спринт, порушення зору, чоловіки)

"Бронза": Дмитро Суярко (спринт, порушення зору, чоловіки)

Завдяки цьому Україна лідирує в медальному заліку Паралімпійських ігор у Пекіні за підсумками першого змагального дня. За кількістю золотих нагород України переважає усі команди на Паралімпіаді-2022.

Нагадаємо, Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) усунув збірні Росії та Білорусі від участі у зимових Паралімпійських Іграх у Пекіні через вторгнення до України.

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Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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