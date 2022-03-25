Збірна України виграла загальний залік Кубка Європи-2021/22 з лижної акробатики

По двоє представників України потрапили до топ-3 чоловічого та жіночого заліків.

Збірна України з лижної акробатики посіла перше місце в загальному заліку Кубка Європи сезону-2021/22.

Українські спортсмени сумарно набрали 1 818 очок - на 656 більше, ніж Казахстан, який фінішував другим. Топ-3 замкнула Канада з 1110 очками.

Загальний залік серед чоловіків виграв українець Володимир Кушнір з 414 очками. Другим став інший українець Максим Кузнєцов - 322 очки. У топ-10 потрапили ще два українці - Захар Максимчук (четверте місце, 305 очок) та Марк Лайош (сьоме місце, 248 очок).

У жіночому загальному заліку українка Оксана Яцик посіла друге місце (312 очок), а її співвітчизниця Ангеліна Брикіна стала третьою - 307 очок. У топ-10 опинилися ще дві українки - Діана Яблонська (шосте місце, 249 очок) та Анастасія Гасюк (сьоме місце, 214 очок).

Загальний залік етапів Кубку Європи сезону 2021/22:

1. Україна - 1 818 очок

2. Казахстан - 1 162

3. Канада - 1 110

4. США - 868

5. Білорусь - 706

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