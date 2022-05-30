Збірна України вирушила до Шотландії на півфінальний стиковий матч відбору на ЧС-2022

Збірна України вирушила до Шотландії на півфінальний стиковий матч відбору на ЧС-2022

Національна команда України полетіла до Глазго, де 1 червня зіграє півфінальний поєдинок кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 проти Шотландії.

Головний тренер "синьо-жовтих" Олександр Петраков взяв із собою на надважливий матч усіх 25 гравців, присутніх на зборі в Словенії.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, воротар Андрій Лунін, який 28 травня виграв з мадридським "Реалом" Лігу чемпіонів, приєднається до національної команди вже у Глазго.

На найближчі три доби українська збірна оселиться в готелі Crowne Plaza, де "синьо-жовті" мешкали минулого літа під час Євро-2020.

У вівторок, 31 травня, українці проведуть офіційне передматчеве тренування на "Гемпден Парк", а перед цим відбудеться традиційна пресконференція за участю Петракова та одного з його підопічних.

Список гравців національної збірної України

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо), Андрій Пятов (Шахтар), Дмитро Різник (Ворскла), Андрій Лунін (Реал).

Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Денис Попов (усі - Динамо), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва - Шахтар), Віталій Миколенко (Евертон), Едуард Соболь (Брюгге), Тарас Качараба (Славія).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Михайло Мудрик (обидва - Шахтар), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко (усі - Динамо), Олександр Піхальонок (Дніпро-1), Андрій Ярмоленко (Вест Гем), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті), Руслан Малиновський (Аталанта), Олександр Зубков (Ференцварош).

Нападники: Артем Довбик (Дніпро-1), Роман Яремчук (Бенфіка), Данило Сікан (Ганза).

Матч Шотландія - Україна відбудеться в середу, 1 червня, на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго. Початок поєдинку - о 21:45 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція поєдинку доступна на нашому сайті.

Переможець одноматчевого протистояння вийде до фіналу плейоф, де 5 червня в Кардіффі зіграє за путівку на мундіаль проти Уельсу.

Нагадаємо, жеребкування фінальної частини ЧС-2022 вже відбулося. Якщо команда Олександра Петракова зможе вибороти путівку на світову першість, то змагатиметься там у групі В з Англією, США та Іраном.

Мундіаль у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

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