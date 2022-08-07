Збірна України вирвала перемогу в заключному матчі чемпіонату Європи U-18 з баскетболу

Українські баскетболісти перемогли Австрію в останньому матчі чемпіонату Європи U-18. Команда Валерія Плеханова посіла 11-те місце в дивізіоні В.

У неділю, 7 серпня, чоловіча збірна України провела заключний матч на чемпіонаті Європи U-18 з баскетболу. "Синьо-жовті" обіграла Австрію – 82:75 .

Команда Валерія Плеханова провела тяжкий поєдинок. Лише в овертаймі нашим баскетболістам вдалося зламати опір суперників. Заключну п’ятихвилинку українські хлопці виграли 10:3, що принесло підсумкову перемогу.

Найкращим у складі збірної України став Назар Холод, який до 16 очок додав 17 підбирань (7 в нападі), знову результативно зіграв Олександр Поносов, в активі якого 18 очок, а Владислав Ніколайчук набрав 19 балів.

На чоловічому чемпіонаті Європи U-18 у дивізіоні В українці посіли 11-те місце.

Нагадаємо, що київський "Будівельник" у наступному сезоні візьме участь у Північній Європейській баскетбольній лізі.

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