Збірна України вийшла на 2-ге місце у своїй групі Євро-2020: допомогла перемога Нідерландів над Австрією

"Помаранчеві" вже вийшли до 1/8 фіналу турніру.

Збірна Нідерландів обіграла національну команду Австрії в матчі другого туру групи C Євро-2020. Зустріч на "Йохан Кройф Арені" в Амстердамі завершилася з рахунком 2:0.

Підопічні Франка де Бура вийшли вперед вже на 10-й хвилині. Давид Алаба у власному карному майданчику збив Дензела Думфріса, і Мемфіс Депай впевнено реалізував 11-метровий удар.

Associated Press

До перерви нідерландці мали ще дві гарних можливості, щоб забити. В обох випадках воротам австрійців загрожував той же Депай, але обидва рази його підводила точність.

Другий м'яч у грі було забито на 67-й хвилині. Доніел Мален і Думфріс втекли удвох на воротаря австрійців Даніеля Бахманна. Перший не поскупився, віддавши м'яч другому на порожні ворота. Дензел не схибив, зробивши рахунок 2:0.

Associated Press

Лише після цього австрійці спромоглися створити загрозу воротам Мартіна Стекеленбурга. Але дальній постріл Алаби виявився трохи неточним, а з ударом головою Каріма Онісіво впорався воротар "помаранчевих".

Перемога дозволила підопічним де Бура за тур до кінця забезпечити собі вихід до 1/8 фіналу Євро-2020.

Нідерланди набрали 6 очок і вийшли в лідери групи. Україна (3 бали) - друга, Австрія (3) - третя, Північна Македонія (0) - четверта.

До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

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