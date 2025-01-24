Збірна України визначила склад на чоловічу естафету етапу Кубка світу з біатлону в Антгольці

Збірна України визначилася зі складом на чоловічу естафету шостого етапу Кубка світу з біатлону-2024/25 в італійському Антгольці.

Як повідомляє Суспільне Спорт, українська команда побіжить гонку в наступному складі: Дмитро Підручний – Віталій Мандзин – Антон Дудченко – Тарас Лесюк.

Гонка відбудеться у суботу, 25 січня, початок – о 15:55 за київським часом.

Зазначимо, що 25 січня в Антгольці також відбудеться жіноча гонка переслідування, яка розпочнеться о 14:00 за київським часом. Україну представлятимуть Юлія Джима (10-та стартова позиція за підсумками спринту), Христина Дмитренко (24-та), Олена Городна (49-та) і Ірина Петренко (55-та).

Завершиться етап Кубка світу з біатлону в Антгольці в неділю, 26 січня. Цього дня жінки бігтимуть естафету, а чоловіки – гонку переслідування.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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