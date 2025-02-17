Збірна України визначила склад на жіночу індивідуальну гонку чемпіонату світу з біатлону-2025

Жіноча індивідуальна гонка на планетарній першості з біатлону відбудеться 18 лютого.

Збірна України визначила заявку команди на жіночу індивідуальну гонку чемпіонату світу з біатлону-2025, який триває у швейцарському Ленцергайде.

Як повідомили Суспільне Спорт у тренерському штабі "синьо-жовтих", в "індивідуалці" виступлять Юлія Джима, Христина Дмитренко, Олена Городна та Анастасія Меркушина.

Жіноча індивідуальна гонка на чемпіонаті світу з біатлону відбудеться у вівторок, 18 лютого, о 16:05 за київським часом.

Чоловіча "індивідуалка" на ЧС-2025 з біатлону відбудеться у середу, 19 лютого. Раніше стало відомо, хто з українців її побіжить. Планетарна першість триватиме до 23 лютого.

Де дивитися гонки чемпіонату світу з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату світу з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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