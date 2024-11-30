Збірна України визначила склади на перші класичні естафети сезону Кубка світу з біатлону

Збірна України визначилася зі складами на чоловічу та жіночу класичні естафети в рамках першого етапу сезону Кубка світу з біатлону-2024/25, який триває у фінському Контіолагті.

Як повідомляє Суспільне Спорт, у чоловічій естафеті Україну представлятимуть Богдан Цимбал, Дмитро Підручний, Антон Дудченко та Віталій Мандзин.

Жіночу естафету в складі української команди побіжать Олена Городна, Христина Дмитренко, Олександра Меркушина та Юлія Джима.

Обидві естафети відбудуться в неділю, 1 грудня. Чоловіки вийдуть на старт о 14:45, а жінки – о 18:25 за київським часом.

Зазначимо, що новий сезон Кубка світу з біатлону стартував у суботу, 30 листопада, одиночною та класичною змішаними естафетами на етапі в Контіолагті. Збірна України посіла в них 9-те та 6-те місця відповідно.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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