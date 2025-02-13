Збірна України визначила склади на жіночий і чоловічий спринти чемпіонату світу з біатлону-2025, який триває у швейцарському Ленцергайде.

Як повідомляє Суспільне Спорт, жіночий спринт бігтимуть чотири українські біатлоністки: Юлія Джима, Христина Дмитренко, Олена Городна та Ірина Петренко.

У чоловічому спринті Україну представлять Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Антон Дудченко і Тарас Лесюк, повідомляє Суспільне Спорт.

Жіночий спринт заплановано на п'ятниця, 14 лютого. Чоловічий спринт відбудеться у суботу, 15 лютого. Обидві гонки розпочнуться о 16:05 за київським часом.

Зазначимо, що ЧС-2025 з біатлону стартував у середу, 12 лютого, змішаною естафетою, в якій збірна України фінішувала на восьмому місці. Планетарна першість триватиме до 23 лютого.

Де дивитися гонки чемпіонату світу з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату світу з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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