Збірна України визначила склади на жіночу та чоловічу естафети чемпіонату світу-2025 з біатлону

Обиві гонки відбудуться у суботу, 22 лютого.
Збірна України визначилася зі складами на жіночу та чоловічу естафети чемпіонату світу з біатлону-2025, який триває у швейцарському Ленцергайде.
Як стало відомо Суспільне Спорт, жіночу естафету українська команда побіжить у такому складі: Христина Дмитренко – Юлія Джима – Олена Городна – Анастасія Меркушина.
За інформацією Суспільне Спорт, четвірка "синьо-жовтих" на чоловічу естафету матиме такий вигляд: Антон Дудченко – Віталій Мандзин – Тарас Лесюк – Дмитро Підручний.
Обиві гонки відбудуться у суботу, 22 лютого. Жіноча естафета розпочнеться о 13:05, а чоловіча – о 16:05 за київським часом.
ЧС-2025 з біатлону завершиться в неділю, 23 лютого, масстартами.
Де дивитися гонки чемпіонату світу з біатлону
На території України всі гонки чемпіонату світу з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
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