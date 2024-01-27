Збірна України визначила склади на змішані естафети чемпіонату Європи з біатлону

У неділю, 28 січня, Євро-2024 з біатлону закінчиться класичною та одиночною змішаними естафетами.

Стало відомо, хто побіжить за збірну України в змішаних естафетах на чемпіонаті Європи з біатлону 2024 року в словацькому Брезно-Осрблі.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

У класичній змішаній естафеті "синьо-жовті" виступлять таким складом: Віталій Мандзин – Дмитро Підручний – Христина Дмитренко – Анастасія Меркушина.

В одиночній змішаній естафеті нашу команду представить дует Антон Дудченко – Олена Городна. Це буде остання гонка на поточній континентальній першості.

Обидві гонки відбудуться в неділю, 28 січня. Класична змішана естафета запланована на 11:45 за київським часом, а синглмікст – на 15:00 за київським часом.

Додамо, що 27 січня на ЧЄ з біатлону відбулися гонки переслідування, в яких Дмитро Підручний та Анастасія Меркушина зупинилися за крок від квіткової церемонії.

Поки що єдину медаль Євро-2024 з біатлону Україні принесла 24-річна Христина Дмитренко, яка завоювала "бронзу" в спринті.

Зазначимо, що чемпіонат Європи з біатлону є підготовкою до головного старту сезону – чемпіонату світу-2024, який від 7 до 18 лютого прийматиме чеське Нове-Мєсто.

Де дивитися гонки чемпіонату Європи з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату Європи з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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