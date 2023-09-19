Збірна України визначилася з місцем проведення наступного матчу у відборі на Євро-2024

Стало відомо, де відбудеться матч 7-го туру кваліфікації на Євро-2024 між збірними України та Північної Македонії.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, поєдинок Україна – Північна Македонія буде зіграний 14 жовтня у чеській столиці Празі на стадіоні футбольного клубу "Спарта", який може вмістити близько 19 тисяч глядачів.

Зустріч Україна – Північна Македонія розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Через повномасштабне вторгнення російських окупантів до України всі наші клуби та збірні змушені грати номінально домашні матчі за кордоном. Так, у попередніх поєдинках відбору на Євро-2024 "синьо-жовті" приймали Мальту у словацькій Трнаві, а команду Англії – у польському Вроцлаві.

Після матчу з Північною Македонією команда Сергія Реброва 17 жовтня на виїзді зіграє з Мальтою у 8-му турі кваліфікації Євро-2024.

Завершить груповий етап відбору на континентальну першість збірна України 20 листопада номінально домашнім матчем проти Італії.

Збірна України у відборі на Євро-2024: турнірне становище

За підсумками шести турів збірна України з 7 очками посідає третє місце у групі C. Лідирує з 13 балами Англія, на другій позиції – Італія (7). На четвертій сходинці – Північна Македонія (7), остання – Мальта (0). Усі, крім італійців, провели по п'ять матчів, "Скуадра Адзурра" – чотири.

Таблиця групи С (після шести турів)

Таблиця групи С (після шести турів) / Фото: flashscore.ua

До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

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