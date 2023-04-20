Збірна України визначилася з місцем проведення першого "домашнього" матчу відбору на Євро-2024

Стало відомо, де відбудеться матч 4-го туру кваліфікації на Євро-2024 між збірними України та Мальти.

Першу "домашню" гру у відборі на чемпіонат Європи наша збірна проведе у словацькій Трнаві, повідомяє офіційний сайт УАФ.

Команди зіграють на стадіоні Антона Малатинського, який здатен вмістити на своїх трибунах трохи більше 19 тисяч глядачів.

Поєдинок Україна – Мальта заплановано на 19 червня, початок – о 21:45 за київським часом.

Через повномасштабне вторгнення російських окупантів до України наша футбольна збірна змушена грати номінально домашні матчі за кордоном. Аналогічна ситуація і з поєдинками українських клубів у єврокубках.

Зазначимо, що цього року "синьо-жовті" вже провели один офіційний матч. На старті відбору до Євро-2024 підопічні Руслана Ротаня програли Англії на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

У своєму наступному поєдинку відбору на континентальну першість збірна України 16 червня в гостях зіграє з Північною Македонією.

До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина.

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