Збірна України визначилася з місцем проведення першого "домашнього" матчу відбору на Євро-2024

"Синьо-жовті" приймуть команду Мальти у Словаччині.
Стало відомо, де відбудеться матч 4-го туру кваліфікації на Євро-2024 між збірними України та Мальти.
Першу "домашню" гру у відборі на чемпіонат Європи наша збірна проведе у словацькій Трнаві, повідомяє офіційний сайт УАФ.
Команди зіграють на стадіоні Антона Малатинського, який здатен вмістити на своїх трибунах трохи більше 19 тисяч глядачів.
Поєдинок Україна – Мальта заплановано на 19 червня, початок – о 21:45 за київським часом.
Через повномасштабне вторгнення російських окупантів до України наша футбольна збірна змушена грати номінально домашні матчі за кордоном. Аналогічна ситуація і з поєдинками українських клубів у єврокубках.
Зазначимо, що цього року "синьо-жовті" вже провели один офіційний матч. На старті відбору до Євро-2024 підопічні Руслана Ротаня програли Англії на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.
У своєму наступному поєдинку відбору на континентальну першість збірна України 16 червня в гостях зіграє з Північною Македонією.
- До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.
- Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина.
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