Збірна України визначилася зі складами на змішані естафети етапу Кубка світу з біатлону в Поклюці

Збірна України визначилася зі складами на одиночну та класичну змішані естафети восьмого етапу Кубка світу з біатлону-2024/25, який триває у словенській Поклюці.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Синглмікст за українську команду побіжать Христина Дмитренко і Дмитро Підручний.

У класичній змішаній естафеті нашу країну представлять Олександра Меркушина, Олена Городна, Антон Дудченко та Віталій Мандзин.

Одиночна та класична змішані естафети відбудуться в неділю, 16 березня. Початок гонок – о 13:05 і 15:50 за київським часом відповідно. Ними закриється етап у Поклюці.

Завершиться поточний біатлонний сезон останнім етапом Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який заплановано на 21-23 березня.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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