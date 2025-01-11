Збірна України визначилася зі складами на змішані естафети на Кубку світу з біатлону в Обергофі

Збірна України оголосила склади на одиночну та класичну змішані естафети на четвертому етапі Кубка світу з біатлону-2024/25 в німецькому Обергофі.

Синглмікст: Антон Дудченко, Ірина Петренко.

Змішана естафета: Віталій Мандзин, Дмитро Підручний, Олена Городна, Христина Дмитренко.

Обидві гонки відбудуться в неділю, 12 січня. Синглмікст розпочнеться о 13:20, а класична змішана естафета – о 15:30 за київським часом.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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