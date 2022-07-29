Збірна України влаштувала медальний фурор на Європейських університетських іграх-2022

За два дні до завершення змагань у скарбничці української команди 33 нагороди, дев'ять з яких - золоті.

Українські студенти стали найкращими у кікбоксингу та дзюдо, тхеквондо і баскетболі 3x3, а також піднялися на п'єдестал пошани у бадмінтоні, водному поло, карате, футболі та футзалі.

Загалом Україна представлена на цих змаганнях у 16 з 20 видів програми. До складу нашої збірної на Євроіграх-2022 увійшли 234 студенти та студентки, які представляють 45 університетів України.

Європейські університетські ігри-2022 приймає польське місто Лодзь. Змагання стартували 16 липня і триватимуть до 30 липня.

Раніше повідомлялося, що Україна продовжує тріумфально виступати на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі-2022, що триває в словацькій Банській Бистриці.

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