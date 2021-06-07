Збірна України влаштувала розгром в заключному спарингу перед Євро-2020: Ярмоленко оформив дубль

Команда Андрія Шевченка забила у ворота команди Кіпру чотири "сухі" м'ячі.

Збірна України перемогла команду Кіпру в останньому з трьох контрольних поєдинків під час підготовки до фінального турніру Євро-2020. Зустріч на стадіоні ОСК "Металіст" в Харкові завершилася з рахунком 4:0.

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Підопічні Андрія Шевченка активно розпочали матч і ще в першому таймі створили цілу купу гольових нагод. Найбільше вбивчих моментів мав Роман Яремчук, однак спершу форвард "Гента" відправив ігровий знаряд над поперечиною, а потім з декількох метрів не переграв голкіпера.

Також хороший шанс мав Олександр Зінченко, проте його удар з 20 метрів прийняла на себе стійка.

Відкрити рахунок "синьо-жовтим" вдалося на 37-й хвилині. Панайоту помилився в захисті та у власному штрафному штовхав у спину Зубкова - червона картка за фол останньої надії та пенальті. Виконати вирок взявся Ярмоленко та розвів ігрову сферу та голкіпера по різних кутах.

Отримавши чисельну перевагу, підопічні Шевченка ще більше почали тиснути на ворота суперника та ще до перерви відзначилися вдруге. Ярмоленко влучив у руку Янну в штрафному кіпріотів, заробивши для України ще один 11-метровий. Цього разу до м'яча підійшов Зінченко і впевнено пробив під стійку, після чого присвятив гол своїй вагітній дружині.

У другому таймі збірна Україна спіймала кураж і довела справу до розгрому. На 59-й хвилині Марлос одразу обігрався з Ярмоленко, а потім із Зінченком і покотив Яремчуку, який загнав м'яч у порожні ворота.

А вже на 65-й хвилині рахунок став 4:0. Ярмоленко наважився на удар з лінії штрафного і м'яч після рикошету від захисника кардинально змінив траєкторію та опинився у воротах гостей.

Решту ігрового часу українці володіли м'ячем і продовжували атакувати. Свої моменти мали Соболь Бєсєдін і Судаков, однак від ще більшого розгрому Кіпр врятували дії голкіпера.

Зазначимо, що раніше "синьо-жовті" в кінцівці уникли поразки у грі з Бахрейном (1:1) і обіграли Північну Ірландію (1:0). Також Шевченко назвав підсумкову заявку збірної України на Чемпіонат Європи.

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Фінальний турнір Євро-2020 повинен був відбутися від 12 червня до 12 липня 2020 року у 12 містах континенту, але через пандемію коронавірусу був відкладений на рік .

. Нові дати проведення турніру: 11 червня - 11 липня 2021 року.

Через неготовність пустити на трибуни вболівальників УЄФА скоротив кількість міст-господарів Євро-2020 з 12 до 11: Севілья замінила Більбао, а матчі, які повинен був прийняти Дублін, розподілили між Санкт-Петербургом і Лондоном.

Збірна України на майбутньому Чемпіонаті Європи зіграє проти Нідерландів, Австрії та Північної Македонії. Поєдинки заплановані в Амстердамі і Бухаресті.

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