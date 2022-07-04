Збірна України вперше в історії очолила медальний залік Чемпіонату Європи з боротьби серед юніорів

Українська команда успішно завершила Чемпіонат Європи з боротьби серед спортсменів до 20 років, що відбувся в столиці Італії Римі.

Так, "синьо-жовті" вперше в історії очолили медальний залік подібних змагань.

Зазначимо, що українська команда була представлена в трьох видах - жіночій, вільній і греко-римській боротьбі.

Загалом, збірна України завоювала 16 медалей: шість "золотих", дві "срібні" та вісім "бронзових". Найкращі результати показала жіноча збірна, в якої на рахунку вісім медалей і одразу чотири перемоги. Титули чемпіонок Європи вибороли Олександра Хоменець, Юлія Лесковець, Марина Скобельська та Ірина Заблоцька.

У чоловічій вільній боротьбі українці здобули п'ять нагород, а в греко-римській – три. Єдиним українським чемпіоном з вільної боротьби на цьому турнірі став Микита Зубаль. У греко-римській "золото" приніс Михайло Вишнивецький.

Отже, як саме виступила українська команда на чемпіонаті Європи-2022 U20 з боротьби:

Жіноча боротьба: 4 "золота" + 1 "срібло" + 3 "бронзи";

4 "золота" + 1 "срібло" + 3 "бронзи"; Вільна боротьба: 1+1+3;

1+1+3; Греко-римська боротьба: 1+0+2.

Україна здобула перемогу в командному заліку з жіночої боротьби, здобувши 169 очок і залишивши позаду Туреччину (151) і Німеччину (117). У інших дисциплінах українці ввійшли до топ-3, а командні заліки виграла Грузія. Українська чоловіча збірна набрала 118 очок, поступившись Вірменії, а греко-римська – 103, пропустивши вперед Туреччину.

Другими в медальному заліку стали представники Азербайджану (13 медалей), трійку замкнули вірмени (9 медалей).

Додамо, що доросла збірна України з жіночої боротьби виграла чемпіонат Європи-2022 у Будапешті у загальному заліку. Українські спортсменки виграли п’ять медалей, серед яких дві "золоті", одна "срібна" та дві "бронзові".