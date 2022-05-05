Збірна України вперше в історії стала призером чемпіонату Європи з керлінгу

Збірна України вперше в історії стала призером чемпіонату Європи з керлінгу

У четвер, 5 травня, збірна України з керлінгу здобула "срібло" чемпіонату Європи у литовському Канасі.

У вирішальному поєдинку "синьо-жовті" поступилися Ірландії (2:8) та додали у свій актив першу срібну медаль.

Бронзова нагорода дісталася Португалії.

Це "срібло" стало для національної команди історичним, адже "синьо-жовті" вперше стали призерами європейської першості.

Крім того, результати на чемпіонаті Європи дозволили нашій команді підвищитися у класі та перейти в дивізіон В.

Україну представляли: Едуард Ніколов, Микита Величко, Ярослав Щур та Артем Сугак.

Додамо, що українці виступали у формі Швеції, адже все спорядження залишилося в Україні.

Нагадаємо, що 98-річний український тенісист Леонід Станіславський після двох місяців війни залишив Харків для участі у чемпіонаті світу для ветеранів (65 років та старше), який триває у Палм-Біч (штат Флорида).

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