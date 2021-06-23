Збірна України вперше в історії вийшла до плейоф Чемпіонату Європи: допомогли шведи й іспанці

Збірна України вперше в історії вийшла до плейоф Чемпіонату Європи: допомогли шведи й іспанці

Турнір для підопічних Андрія Шевченка триває.

Збірна України з третього місця у групі C вийшла до 1/8 фіналу Євро-2020.

Вперше в історії пробитися до плейоф континентальної першості "синьо-жовтим" допомогли національні команди Швеції та Іспанії. Перша в матчі третього туру групи E обіграла Польщу, а друга - розгромила Словаччину.

Таким чином, українці у зведеній таблиці команд, які фінішували третіми у своїх групах, обійшли фінів і тих же словаків і опинилися на четвертій позиції, яка виводить їх до 1/8 фіналу.

Збірна України у вирішальному матчі за вихід з групи програла Австрії (0:1) і з 3 очками фінішувала третьою у групі C. Нідерланди (9 балів) - перші, Австрія (6) - друга, Північна Македонія (0) - остання.

(0:1) і з 3 очками фінішувала третьою у групі C. Нідерланди (9 балів) - перші, Австрія (6) - друга, Північна Македонія (0) - остання. До 1/8 фіналу виходять 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

В 1/8 фіналу Україна зіграє зі Швецією або переможцем групи F (лідирує Франція).

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