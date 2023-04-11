Збірна України вперше за 14 років вийшла на жіночий чемпіонат світу з гандболу

Жіноча збірна України з гандболу пробилася до фінального турніру чемпіонату світу 2023 року.

У матчі-відповіді плейоф відбору на планетарну першість українки перемогли Північну Македонію з рахунком 31:22 .

Перша половниа поєдинку закінчилася з перевагою "синьо-жовтих" у 12 м'ячів – 24:12. У другій частині гри українки поступилися з різницею в три м'ячі, але це не вплинуло на підсумок протистояння.

Зазначимо, що перша зустріч також завершилася на користь української збірної – 24:22.

У попередньому раунді кваліфікації Україна у двоматчевому протистоянні перемогла Люксембург – 36:13 та 30:11.

Таким чином, жіноча збірна України з гандболу вперше від 2009 року вийшла на чемпіонат світу. Тоді українки посіли 17-те місце на турнірі в Китаї.

Найкращий результат "синьо-жовтих" на світовій першості – четверте місце на турнірі в Хорватії 2003 року.

Фінальна частина ЧС-2023 з гандболу серед жіночих національних збірних відбудеться від 29 листопада до 17 грудня в Данії, Норвегії та Швеції.

Читайте також:

Під Бахмутом загинув відомий велогонщик із Києва

Український клуб став чемпіоном міжнародної баскетбольної ліги

Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів 1/4 фіналу