Збірна України встановила антирекорд у матчі з Румунією на Євро-2024

Наша команда зазнала найбільшої поразки у груповому етапі в історії виступів на чемпіонатах Європи.

Збірна України встановила антирекорд, розгромно програвши Румунії (0:3) в матчі першого туру Євро-2024.

Це найбільша поразка нашої національної команди в матчах групового раунду чемпіонатів Європи за всю історію.

Раніше "синьо-жовті" у груповому етапі континентальних першостей не поступалися з різницею в понад два голи.

Зазначимо, що українська збірна втретє з поразки стартувала на чемпіонатах Європи. 2016 року наша команда поступилася в першому турі Німеччині (0:2), а 2021-го програла Нідерландам (2:3).

В іншому матчі стартового туру квартету E зустрінуться Бельгія та Словаччина (17 червня, початок – о 19:00 за київським часом).

Далі на українську збірну чекають ще два матчі групового етапу континентальної першості: проти Словаччини у Дюссельдорфі (21 червня, 16:00) та з Бельгією у Штутгарті (26 червня, 19:00).

До 1/8 фіналу чемпіонату Європи вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

Раніше повідомлялося, що УЄФА заборонив проносити російські прапори на стартовий матч збірної України на Євро-2024.

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