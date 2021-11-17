Збірна України встановила гучне досягнення у відбіркових етапах до великих турнірів

"Синьо-жовті" ще жодного разу не пішли з поля переможеними.

Збірній Україні після завершеннчя кваліфікації до Чемпіонату світу-2022 вдалося встановити гучне досягнення.

Так, "синьо-жовті" зуміли провести останні два відбори до великих турнірів без жодної поразки. Українці жодного разу не пішли з поля переможеними у кваліфікації до Чемпіонату Європи-2020 та, власне, у відборі до ЧС-2022.

Зазначимо й досить цікаву статистику в цих змаганнях. Якщо у відборі до ЧЄ-2022 збірна України мала шість перемог та ще двічі зіграла внічию, то в кваліфікації до Мундіалю колектив Олександра Петракова має в своєму активі дві перемоги та шість нічиїх.

Подібним досягненням можуть похизуватися лише дві збірні. Чинні чемпіони Європи - збірна Італії, а також перша команда світового рейтингу - збірна Бельгії.

У відборі до ЧС-2022 збірна України посіла друге місце та, як наслідок, зуміла здобути право зіграти у плейоф;

Стикові матчі будуть зіграні 24 і 29 березня 2022 року. Жеребкування стикових матчів відбудеться 26 листопада в Цюріху.

Раніше розповідалося про те, з ким може зіграти збірна України у плейоф відбору до ЧС-2022.

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