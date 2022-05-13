Збірна України встановила історичний рекорд за кількістю золотих медалей на Дефлімпіаді

Українська команда продовжує вражати своїми успіхами на Дефлімпіаді-2021 - спортивних змаганнях для людей із порушенням слуху, що тривають у бразильському Кашіас-ду-Сулі.

В одинадцятий день змагань, які були перенесені на 2022 рік через пандемію коронавірусу, збірна України поповнила свою медальну скарбничку ще шістьма нагородами у двох видах спорту.

Цього дня в активі "синьо-жовтих" три золоті, одна срібна та дві бронзові медалі.

Варто також зазначити, що за підсумками 11-го дня Дефлімпіади Україна вперше в історії перетнула позначку в 50 золотих медалей - за два дні до завершення змагань у скарбничці нашої команди вже 51 найвища нагорода.

Усього ж зараз у "синьо-жовтих" 116 медалей: 51 золота, 31 срібна і 34 бронзові. Наша команда впевнено очолює медальний залік.

Усі медалі України в одинадцятий день Дефлімпіади-2021

"Золото":

Ганна Федосєєва (спортивне орієнтування, довга дистанція)

Олександр Санькін (спортивне орієнтування, довга дистанція)

Віолета Ликова (кульова стрільба, малокаліберна гвинтівка з трьох позицій),

"Срібло":

Руслан Ніколаєнко (спортивне орієнтування, довга дистанція),

"Бронза":

Ганна Андросович (спортивне орієнтування, довга дистанція),

Сергій Фомін (кульова стрільба, швидкісна стрільба з малокаліберного пістолета, 25 м).

Топ-5 медального заліку

1. Україна – 51+31+34 (116)

2. США – 18+7+20 (45)

3. Іран – 12+8+11 (31)

4. Японія – 12+8+10 (30)

5. Південна Корея – 11+17+13 (41)

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що збірна України з футболу пробилася до фіналу Дефлімпіади.

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