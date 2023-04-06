Збірна України втратила чотири позиції в рейтингу ФІФА, світовий футбол отримав нового лідера

Мессі та Ко залізли на вершину світової класифікації.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) опублікувала оновлений рейтинг чоловічих національніх збірних – перший 2023 року.

Порівняно з груднем минулого року збірна України опустилася на чотири сходинки і тепер посідає 30-те місце.

Зазначимо, що цього року "синьо-жовті" провели один офіційний матч. На старті відбору до Євро-2024 підопічні Руслана Ротаня програли Англії на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

Крім того, зміни відбулися на вершині світової класифікації. Лідерство в рейтингу ФІФА захопила збірна Аргентини – чинний чемпіон світу. "Альбіселесте" потіснили з першого місця Бразилію, яка також пропустила вперед команду Франції.

Рейтинг збірних ФІФА на 6 квітня 2023 року

1. Аргентина – 1840,93 (+1 позиція)

2. Франція – 1838,45 (+1)

3. Бразилія – 1834,21 (-2)

4. Бельгія – 1792,53

5. Англія – 1792,43

6. Нідерланди – 1731,23

7. Хорватія – 1730,02

8. Італія – 1713,66

9. Португалія – 1707,22

10. Іспанія – 1682,85

…

30. Україна – 1530,04 (-4)

У своєму наступному поєдинку відбору на континентальну першість збірна України 16 червня в гостях зіграє з Північною Македонією.

До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина.

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