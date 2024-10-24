Збірна України втратила одну позицію в рейтингу ФІФА після жовтневих матчів Ліги націй

"Синьо-жовті" опустилися на 25-те місце у світовій класифікації.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) представила оновлений рейтинг чоловічих національних збірних після жовтневих матчів Ліги націй-2024/25. У ньому Україна посідає 25-ту позицію.

Відповідний рейтинг було опубліковано на офіційному сайті ФІФА.

Порівняно з вересневим рейтингом команда Сергія Реброва опустилася на одну сходинку. "Синьо-жовтих", які тепер мають у своєму активі 1552,37 бала, обійшла Австралія.

У жовтневих поєдинках Ліги націй збірна України обіграла Грузію (1:0) та зіграла внічию проти Чехії (1:1), набравши сумарно чотири очки.

Лідером рейтингу ФІФА залишається збірна Аргентини, яка є чинним чемпіоном світу. Другою йде Франція. Топ-3 замикає Іспанія, яка виграла Євро-2024. Далі розташувалися Англія та Бразилія.

Рейтинг збірних ФІФА на 24 жовтня 2024 року

1. Аргентина – 1883.5 бала

2. Франція – 1859.85

3. Іспанія – 1844.33

4. Англія – 1807.83

5. Бразилія – 1784.37

6. Бельгія – 1761.27

7. Португалія – 1752.68 (+1 позиція)

8. Нідерланди – 1748.24 (-1)

9. Італія – 1729.4 (+1)

10. Колумбія – 1724.37 (-1)

...

24. Австралія – 1552.77 (+1)

25. Україна – 1552.37 (-1)

26. Туреччина – 1548.15

Зазначимо, що після четвертого туру Ліги націй збірна України посідає останнє місце у групі B1, маючи у своєму активі 4 очки. Лідирує з 7 балами Чехія. На другій та третій позиціях відповідно розташувалися Грузія та Албанія, які мають у своєму активі по 6 пунктів.

Заключні матчі Ліги націй підопічні Реброва проведуть у листопаді: 16-го числа українці на виїзді зіграють проти Грузії, а 19-го у гостях позмагаються з Албанією.

Раніше стало відомо, в якому кошику буде збірна України під час жеребкування відбору на ЧС-2026.

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