Збірна України втратила ще одного лідера на вирішальні матчі відбору ЧС-2022: йому вже знайшли заміну

Збірна України втратила ще одного лідера на вирішальні матчі відбору ЧС-2022: йому вже знайшли заміну

Замість Олександра Зінченка до лав "синьо-жовтих" довикликаний Олександр Піхальонок.

Півзахисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко не зможе допомогти збірній України в жовтневих матчах кваліфікації Чемпіонату світу-2022.

Як повідомив офіційний сайт УАФ, лікарі англійського клубу діагностували в Олександра надрив литкового м’яза.

У зв’язку з цим виконувач обов'язків головного тренера "синьо-жовтих" Олександр Петраков перевів із резервного списку до основного півзахисника "Дніпро-1" Олександра Піхальонка. Для 24-річного гравця це перший виклик до національної команди.

Зазначимо, що раніше Петраков залишив поза заявкою на найближчі матчі національної команди півзахисника "Аталанти" Руслана Малиновського, з яким у нього спалахнув конфлікт під час попередніх зборів. Таким чином, збірна України гратиме вирішальні матчі відбору ЧС-2022 одразу без двох своїх лідерів - Зінченка та Малиновського.

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У жовтні збірна України проведе два поєдинки кваліфікації на мундіаль: проти Фінляндії (9 жовтня, Гельсінкі) та Боснії і Герцеговини (12 жовтня, Львів). Збір національної команди розпочнеться 4 жовтня в Києві.

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Збірна України у відборі на Чемпіонат світу 2022 року

Після 5 матчів відбору на ЧС-2022 збірна України з 5 очками посідає другу сходинку групи D. Очолює квінтет з 12 балами Франція, яка зіграла на поєдинок більше за команду Петракова.

Переможці груп напряму вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.

ЧС-2022 прийме Катар 21 листопада - 18 грудня 2022 року. Жеребкування фінальної стадії відбудеться в квітні 2022 року.

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