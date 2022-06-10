Збірна України втратила трьох гравців: Петраков - про майбутній матч з Вірменією в Лізі націй

Головний тренер збірної України Олександр Петраков розповів про кадрову ситуацію в таборі "синьо-жовтих" перед поєдинком Ліги націй проти Вірменії.

Матч 3-го туру групової стадії Ліги націй сезону 2022/23 між збірними України та Вірменії відбудеться в суботу, 11 червня, в польському місті Лодзь.

Напередодні зустрічі керманич "синьо-жовтих" дав пресконференцію. Під час неї він повідомив, що в грі з вірменами українській команді не допоможуть травмовані півзахисник Тарас Степаненко та воротар Георгій Бущан - вони вже залишили розташування збірної.

Своєю чергою, захисник Олександр Сирота захворів - футболіст київського "Динамо" підхопив застуду.

"Грати в Лодзі - це було моє побажання. Мене запитало керівництво, де я хочу грати, в якому місті. Я відповів, що в Лодзі. Тут багато наших українців працюють і живуть - близько шести тисяч, пам'ятаю, мені казали.

Які в мене спогади про Євро-2012, яке Україна приймала разом із Польщею? Я був на грі зі Швецією. Була гордість за країну, коли ми обіграли шведів, я памятаю цю гру. Більше не ходив.

Кадрова ситуація? Тарас Степаненко вже поїхав зі збірної, я його відпустив. Бущан теж поїхав. Соболь тільки повертається до тренувань після застуди. Захворів Олександр Сирота, у нього теж застуда. Зараз буде тренування, після нього побачимо, хто який вигляд має на завтрашню гру.

Перемога на молодіжному чемпіонаті світу-2019 у Польщі? Це минуле. Я перегорнув сторінку і живу далі", - сказав Петраков.

Домашній матч збірної України проти Вірменії відбудеться в Польщі через повномасштабне вторгнення Росії на українські території. Гра розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція поєдинку Україна - Вірменія доступна на нашому сайті.

У матчі 2-го туру Ліги націй "синьо-жовті" на виїзді мінімально здолали Ірландію .

. Гостьовий для української збірної матч 1-го туру проти шотландців запланований на 21 вересня через завантажений графік "синьо-жовтих" у червні.

Команда Вірменії в першому турі вдома перемогла Ірландію (1:0), а потім поступилася на виїзді Шотландії (0:2).

Після матчу з Вірменією на "синьо-жовтих" чекає домашня зустріч Ліги націй з Ірландією (14 червня), яка також выдбудеться в Польщі.

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