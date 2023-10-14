Збірна України втратила важливого гравця перед матчем відбору на Євро-2024 проти Мальти

Півзахисник "Дженоа" Руслан Малиновський не допоможе збірній України в матчі 8-го туру відбору на Євро-2024 проти команди Мальти.

30-річний хавбек вимушений пропустити наступний поєдинок через перебір жовтих карток.

У матчі 7-го туру кваліфікації на континентальну першість проти Північної Македонії Малиновський вийшов на заміну на 68-й хвилині замість Олександра Зубкова. А вже через хвилину Руслан заробив "гірчичник" за те, що в ігровому епізоді ліктем відштовхнув гравця македонців Еліфа Елмаса.

Для Малиновського це вже третя жовта картка у нинішньому відборі на чемпіонат Європи. Раніше він отримував "гірчичники" в матчах проти Мальти (1:0) та Англії (0:2). Згідно з регламентом, тепер Руслан повинен відбути один поєдинок дискваліфікації.

Зазначимо, що українська збірна здобула складну перемогу над Північною Македонією з рахунком 2:0 . Через війну з Росією номінальна домашня для "синьо-жовтих" зустріч відбулася у чеській столиці Празі.

Завдяки цій перемозі збірна України (10 очок) піднялася на друге місце в турнірній таблиці групи C. Північна Македонія (7 балів) посідає четверту позицію. В іншому поєдинку сьомого туру групи С збірна Італії прийматиме команду Мальти (14 жовтня, 21:45).

Поточна таблиця групи С

Турнірна таблиця групи С / Фото: flashscore.ua

Матч Мальта – Україна відбудеться у вівторок, 17 жовтня, в Та-Калі на Національному стадіоні. Початок гри – о 21:45 за київським часом.

До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

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