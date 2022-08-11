Збірна України з артистичного плавання здобула історичне "золото" континентальної першості

У Римі стартував чемпіонат Європи з водних видів спорту, на якому збірна України з артистичного плавання виборола першу медаль.

Збірна України з артистичного плавання виборола "золото" у командній технічній програмі на чемпіонаті Європи з водних видів спорту, який розпочався у Римі.

Українки набрали 92.5106 бала. Два інших місця на подіумі розділили збірні Італії та Фанції.

Україну в цьому виді програми представляли: Марина Алексіїва, Владислава Алексіїва, Олеся Дерев'янченко, Марта Фєдіна, Вероніка Гришко, Анастасія Шмоніна, Дарія Мошинська та Ангеліна Овчіннікова.

Зазначимо, що для збірної України це "золото" у командній технічній програмі стало історичним. До цього найкращим результатом "синьо-жовтих" була срібна нагорода на континентальній першості.

Нагадаємо, що збірна України вдало виступила на одному з наймасштабніших турнірів з гольфу European Team Shield Championships, який відбувся з 27 по 30 липня в Угорщині.

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