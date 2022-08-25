Збірна України з баскетболу зазнала прикрої поразки від Італії у кваліфікації до Чемпіонату світу-2023 (відео)

Зазначимо, що "синьо-жовті" потужно провели другу чверть, яка дозволила їм піти на перерву, маючи перевагу в 11 очок (26:15). Перша десятихвилинка завершилася внічию - 19:19.

У третій чверті італійці суттєво додали, що вилилося в їхню перевагу - 22:38. У завершальній, четвертій десятихвилинці українці швидко зрівняли рахунок, але буквально за три хвилини зібрали 5 фолів, що почало впливати на дисципліну, почали з'являтись прості помилки в захисті. Зрештою, 25:22 на користь Італії та, як наслідок, підсумкова перемога гостей.

Фото: fbu.ua

Українці виграли підбирання у грі 40 на 33, влучили рівну кількість дальніх кидків (по 7) та показали однаковий результат по результативним передачами (по 24), а реалізація двоочкових була навіть гкращою за суперника – 30 з 52 (58%) у України проти 24 з 45 (53%) у Італії. Вирішальним стали штрафні кидки – українці реалізували 8 з 10, тоді як Італія – 28 з 31.

Найрезультативнішим гравцем в складі збірної України став Святослав Михайлюк, який набрав 11 очок, але 8 з них були в першій чверті. Ще троє наших гравців записали до свого активу 10 очок. Відзначимо Дениса Лукашова з 10 очками, 7 підбираннями та 6 передачами.

До вашої уваги відеоогляд матчу між Україною та Італією.

Ось, як гру своїх підопічних прокоментував головний тренер українців - Айнарс Багатскіс.

"Ми проробили хорошу роботу у першій половині. У третій чверті ми втратили агресію, а Італія знайшла ритм, вони забили багато, я так вважаю, дуже багато штрафних. Слухайте, якщо одна команда за дві чверті пробиває 27 штрафних, а друга – шість, то це перебір.

З іншого боку, можу сказати, що ми грали агресивно у захисті, але це все одно лайно. Це ненормально. Ми намагалися повернутися в гру, були непогані шанси, але нам цього не вдалося зробити. Мої вітання Італії", - сказав керманич "синьо-жовтих".