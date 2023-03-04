Збірна України з баскетболу офіційно залишилася без головного тренера

Айнарс Багатскіс очолював "синьо-жовтих" від 2019 року.

Латвійський фахівець Айнарс Багатскіс залишив посаду головного тренера чоловічої збірної України з баскетболу.

Про це повідомила Федерація баскетболу України на своєму сайті

Контракт Багатскіса з українською збірною був розрахований до завершення кваліфікації на чемпіонат світу-2023. Сторони вирішили не продовжувати співпрацю

Багатскіс очолював збірну України від 2019 року. Під його керівництвом "синьо-жовті" дійшли до 1/8 фіналу Євробаскету-2022.

Загалом на чолі національної команди Айнарс провів 24 офіційні матчі, з яких 13 виграв та 11 програв.

На ЧС-2023 збірна України вийти не змогла, посівши п'яте місце у своїй групі.

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