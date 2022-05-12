Збірна України з баскетболу оголосила місце проведення домашніх матчів відбору до ЧС-2023

Збірна України з баскетболу оголосила місце проведення домашніх матчів відбору до ЧС-2023

Чоловіча збірна України проведе домашні матчі відбору на чемпіонат світу-2023 з баскетболу в Ризі, Латвія.

Через війну наразі "синьо-жовті" не має змоги проводити домашні матчі в Україні.

Про це повідомляється на офіційному сайті ФБУ.

1 липня українці зустрінуться з Грузією на "Арені-Рига", а 7 липня відбудеться матч з Іспанією.

Зустріч з іспанцями була запланована на 27 лютого в Києві, але була перенесена через повномасштабний напад РФ на Україну.

Виїзний матч України проти Північної Македонії відбудеться 4 липня.

На першому етапі кваліфікації на ЧС-2023 українці провели три матчі з шести. "Синьо-жовті" перемогли Північну Македонію, але поступилися Грузії й Іспанії.

До наступного раунду вийдуть три кращі команди з групи. Зараз українська команда перебуває на третьому місці.

Нагадаємо, що баскетболісти дефлімпійської збірної України продовжили переможну серію на Дефлімпіаді-2021 та пробилися до півфіналу змагань.

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