Збірна України з баскетболу виборола історичне "золото" Дефлімпіади та закликала врятувати "Азовсталь"

Збірна України з баскетболу виборола історичне "золото" Дефлімпіади та закликала врятувати "Азовсталь"

Українські баскетболісти стали чемпіонами Дефлімпіади-2021 - спортивних змагань для людей із порушенням слуху, що тривають у бразильському Кашіас-ду-Сулі.

У дванадцятий змагагальний день українські дефлімпійці загалом виграли 13 нагород, серед яких 5 золотих, 6 срібних та 2 бронзові. Один із п'яти комплектів золотих медалей нашій країні принесла чоловіча баскетбольна збірна.

У фінальному матчі "синьо-жовті" перемогли команду США з рахунком 91:66.

Ця перемога стала історичною для українських баскетболістів. Раніше наша збірна ще ніколи не ставала чемпіоном Дефлімпійських ігор у цьому виді спорту.

Після завершення матчу українська команда вийшла на центр баскетбольного майданчика та розгорнула синьо-жовті прапори з написами "Stop war" ("Зупиніть війну") та "Save Azovstal" ("Врятуйте "Азовсталь"). Наразі українські воїни продовжують героїчно протистояти російській агресії на заблокованому окупантами металургійному комбінаті "Азовсталь" в Маріуполі.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що колишній український боксер та арбітр загинув внаслідок ворожого обстрілу в Маріуполі.

Радник мера Маріуполя: єдиний шлях втечі з міста - через Росію

Читайте також:

Російський юний гонщик втратив перемогу через фашистське вітання під час нагородження

Побратався з ворогом: президент Федерації боксу України отримав нагороду з рук росіянина Кремльова (відео)

У Новій Каховці окупанти відпустили викрадену українську арбітриню: де її утримували