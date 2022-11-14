Збірна України з баскетболу вольовою перемогою зберегла шанси вийти на ЧС-2023

Чоловіча збірна України з баскетболу перемогла Ісландію у кваліфікації на чемпіонат світу 2023 року. Номінально домашня для "синьо-жовтих" зустріч у Ризі завершилася з рахунком 79:72.

Українці програли перший період – 14:18, проте на велику перерву пішли з перевагою у два очки. Трету чверть знову забрала ісландська збірна, тому перед заключною 10-хвилинкою українська команда поступалася з різницею у два бали.

Остання чверть стала успішною для підопічних Айнарса Багатскіса. "Синьо-жовті" проявили характер і вирвали перемогу.

Найрезультативнім гравцем у складі збірної України виявився захисник Олександр Липовий. Протягом матчу він набрав 16 очок, до яких додав 4 підбирання.

ЧС-2023. Кваліфікація. Другий раунд

Україна – Ісландія – 79:72 (14:18, 21:15, 16:20, 28:19)

Після перемоги над ісландцями наша збірна з 11 очками посідає четверту сходинку відбіркової групи та зберігає шанси вийти на планетарну першість. Для виходу до фінальної частини ЧС-2023 "синьо-жовтим" потрібно увійти до трійки найкращих команд групи.

Попереду в українців ще два поєдинки – проти Італії (23 лютого 2023 року) та Нідерландів (26 лютого). В обох зустрічах нашій збірній необхідно перемагати.

Читайте також:

WADA вимагає дискваліфікувати російську фігуристку Валієву на чотири роки через допінг: деталі

Було лише 38 років: помер один із найпотужніших нокаутерів в історії UFC

Легендарного футболіста засудили до смертної кари в Ірані – ЗМІ