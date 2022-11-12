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Збірна України з баскетболу впевнено перемогла Нідерланди у відборі на ЧС-2023 (відео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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18
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Збірна України з баскетболу впевнено перемогла Нідерланди у відборі на ЧС-2023 (відео)

Фото: fbu.ua

Команда Айнарса Багатскіса зберегла шанси на вихід до фінальної частини турніру.

Чоловіча збірна України з баскетболу на виїзді здобула переконливу перемогу над командою Нідерландів у кваліфікації на Чемпіонат світу 2023 року. Поєдинок завершився з рахунком 77:96.

"Синьо-жовті" виграли першу чверть з рахунком 21:28, після чого ще до великої перерви збільшили свій гандикап до 24 очок. Друга половина матчу залишилася за нідерландцями, але суттєво скоротити відставання вони так і не зуміли.

Найрезультативнішим гравцем матчу став Ілля Сидоров, який приніс українській збірній 25 очок.

ЧС-2023. Кваліфікація. Другий раунд

Нідерланди – Україна – 77:96 (21:28, 14:31, 21:19, 21:18)

Таким чином, тепер в активі підопічних Айнарса Багатскіса 9 очок і четверта сходинка відбіркової групи. Для виходу до фінальної частини ЧС-2023 "синьо-жовтим" потрібно увійти до трійки найкращих команд групи.

Попереду в українців ще три поєдинки. Наступний свій матч наша збірна проведе 14 листопада проти Ісландії, яка наразі з 10 пунктами посідає третє місце.

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Дата публікації
Перегляди
18
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