Збірна України з баскетболу впевнено перемогла Нідерланди у відборі на ЧС-2023 (відео)

Команда Айнарса Багатскіса зберегла шанси на вихід до фінальної частини турніру.
Чоловіча збірна України з баскетболу на виїзді здобула переконливу перемогу над командою Нідерландів у кваліфікації на Чемпіонат світу 2023 року. Поєдинок завершився з рахунком 77:96.
"Синьо-жовті" виграли першу чверть з рахунком 21:28, після чого ще до великої перерви збільшили свій гандикап до 24 очок. Друга половина матчу залишилася за нідерландцями, але суттєво скоротити відставання вони так і не зуміли.
Найрезультативнішим гравцем матчу став Ілля Сидоров, який приніс українській збірній 25 очок.
ЧС-2023. Кваліфікація. Другий раунд
Нідерланди – Україна – 77:96 (21:28, 14:31, 21:19, 21:18)
Таким чином, тепер в активі підопічних Айнарса Багатскіса 9 очок і четверта сходинка відбіркової групи. Для виходу до фінальної частини ЧС-2023 "синьо-жовтим" потрібно увійти до трійки найкращих команд групи.
Попереду в українців ще три поєдинки. Наступний свій матч наша збірна проведе 14 листопада проти Ісландії, яка наразі з 10 пунктами посідає третє місце.
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